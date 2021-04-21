Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Комитет по образованию Ленинградской области не исключает, что благодаря мерам, озвученным президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному Собранию, возможно расширение категории семей, которым компенсируют стоимость детского отдыха в оздоровительных лагерях. Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе областной администрации.

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«В настоящее время в Ленинградской области семьям независимо от категории компенсируется 70% расчетной стоимости путевки, а также 100% — отдельным категориям семей», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Во время выступления президент России предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки для ребенка в детский лагерь.