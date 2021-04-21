Джакарта, , 16:03 — REGNUM Глава национального агентства по поиску и оказанию помощи Индонезии направил спасателей для помощи в поисках затонувшей подводной лодки Nanggala-402, принадлежащей ВМС Индонезии, сообщает Kompas.

«Корабль c спасателями уже наготове», — заявили в национальном агентстве по поиску и оказанию помощи Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии подтвердили, что 53 человека находятся на борту подводной лодки Nanggala-402, пропавшей в водах к северу от Бали.

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