Москва, , 16:03 — REGNUM «Красными линиями» в отношении Запада, о которых в ходе послания Федеральному Собранию говорил президент РФ Владимир Путин, для России будут вмешательство в её внутригосударственные дела и оскорбления. Об этом 21 апреля в эфире радио «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Это] интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей стороны, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны», — сказал он.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства указал на недопустимость высокомерного тона в отношении России. На это ответ РФ будет быстрым, асимметричным и жёстким, пообещал глава государства.

Путин также указал на «пренеприличный обычай по каждому поводу цеплять Россию». При этом Россия ведёт себя «в высшей степени сдержано, часто вообще не отвечает не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», подчеркнул президент.

Говоря о тех, кто «цепляет» Россию безо всяких причин, Путин вспомнил произведение Киплинга: «Вокруг них, как вокруг Шерхана, крутятся мелкие Табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена». Несмотря на это, Россия действительно хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости западным странам определить красные линии в отношениях с Россией, через которые Москве не следует переступать.