Бишкек, , 16:03 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни безвременным уходом из жизни Марии Айтматовой — вдовы известного киргизского писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что Мария Айтматова останется в памяти киргизстанцев как заботливая мать, верная хранительница домашнего очага, а также любящая супруга и надежный спутник жизни великого писателя, прославившего Киргизию на весь мир.

«С чувством глубокой печали воспринял горькую весть об уходе из жизни Марии Айтматовой. Это большая утрата не только для ее родных и близких, но и всех нас», — подчеркнул Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что о смерти Марии Айтматовой стало известно накануне, 20 апреля. Вдова народного писателя Киргизии скончалась от коронавируса в возрасте 78 лет. Сегодня, 21 апреля, её похоронят на Ала-Арчинском кладбище в киргизской столице.