Москва, , 16:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин трезво оценивает ситуацию в стране, и именно из этого исходит его послание Федеральному собранию. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, президент совсем не мечтатель, он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса», — сказал Песков.

Он напомнил о словах Путина, который заявил, что в России катастрофическая ситуация с деторождаемостью, а демографические ямы 40-х годов и 90-х годов совпали, «и у нас упала рождаемость, к сожалению»: «Да, это такие последствия исторические, с которыми мы сейчас справляемся».

Песков также подчеркнул, что Россия является социальным государством, и именно отсюда проистекает такое число выплат и льгот, названных президентом РФ, однако «никакого мечтательства здесь нет».