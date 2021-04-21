Тверь, , 15:59 — REGNUM Тверскую область напрямую коснётся целый ряд поручений и инициатив президента РФ, прозвучавших в ежегодном Послании Федеральному Собранию 21 апреля. Мнение об этом высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.

«Важно отметить, что от ежегодного Послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ каждый житель страны ждет возможных изменений в лучшую сторону для себя, для своего поселения, города, района, региона, да и страны в целом. Для меня лично, как отца пятерых детей, такими изменениям в лучшую сторону стали, по сути, прямые поручения президента в адрес Правительства РФ о серьезном увеличении выплат в социальной сфере, прежде всего в вопросах развития семьи, материнства и детства. Целый ряд новых дополнительных выплат на детей коснуться и моей семьи, за что я как глава семьи лично благодарен президенту», — сказал Садовников.

«После инициативы по увеличению социальных выплат, важное поручение, даже можно сказать, прямую команду Газпрому Путин дал по вопросу строительства газовых сетей непосредственно до границы земельных участков частных домов за счет Газпрома, и прекращения порочной практики, когда государственная монополия эти проблемы перекладывала на плечи жителей. Особенно отрадно, что главным инициатором этого вопроса всего несколько дней назад выступил наш губернатор Игорь Руденя на встрече с руководством партии «Единая Россия», а сегодня президент России уже дал соответствующее поручение Газпрому», — отметил общественник.

Собеседник агентства также отметил в качестве важной инициативы закупку более 10 тысяч новых школьных автобусов, машин скорой помощи и строительство новых школ.

«В экономическом блоке развития, ключевым, на мой взгляд, является вопрос развития инфраструктурных проектов. Это поручение касается и Верхневолжья, так как сегодня стартовал проект строительства железнодорожной ВСМ Москва — Санкт-Петербург, который даст мощный толчок для экономики нашего региона», — добавил Садовников.

«В вопросах же внешней политики и безопасности России наш Президент в очередной раз дал посыл всему международному сообществу, что с Россией не надо разговаривать языком силы, шантажа или угроз, что безопасности России и ее гражданам, как внутри страны, так и за рубежом будет уделяться самое пристальное внимание», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 21 апреля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Выступление содержало целый ряд положений, направленных на развитие регионов, а также поддержку демографии.