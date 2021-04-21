Саранск, , 15:59 — REGNUM В соответствии с установками, обозначенными президентом России Владимиром Путиным в своём ежегодном послании Федеральному собранию, продолжится работа по социально-экономическому развитию республики. Об этом заявил врио главы Мордовии Артём Здунов.

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Он заверил, что будут поставлены новые задачи в области социальной защиты людей, создании новых рабочих мест и развитии инфраструктуры первичного звена здравоохранения, детских оздоровительных лагерей, а также в других важных направлениях.

«Важнейший для нас момент послания — замещение коммерческого долга региона бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, а также реструктуризация бюджетных кредитов», — подчеркнул Здунов.

Он назвал эти решения большой победой и результатом совместной работы республики с федеральными ведомствами.

«Нам предстоит сделать республику самодостаточной и успешной. На это направим все усилия», — заключил врио главы региона.

Напомним, 21 апреля глава государства обратился с очередным посланием к Федеральному собранию. Основными темами стали проблемы социальной сферы, медицины, образования, а также реализации инфраструктурных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с членами правительства России, которое Путин провел 1 апреля текущего года, Артем Здунов вынес ряд предложений, в частности о возможности полного рефинансирования коммерческого долга республики за счет бюджетных кредитов. Президент поддержал предложение и поручил Минфину разработать программу реструктуризации для регионов максимально справедливой.

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