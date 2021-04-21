Колтуши, Ленинградская область, , 16:01 — REGNUM На федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области образовались многокилометровые пробки в обе стороны из-за ДТП. Полностью перекрыто движение в сторону Санкт-Петербурга. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительным данным, ДТП произошло около 15:00 мск 21 апреля недалеко от деревни Разметелево.

«В связи с ДТП на дороге Р-21 «Кола» в Ленобласти полностью перекрыто движение транспорта в направлении Санкт-Петербурга. На место ДТП направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, — сообщили в Упрдоре. — Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, в 14:50 на Мурманском шоссе (трасса «Кола») у КАМАЗа отказали тормоза, в результате чего грузовик врезался в несколько машин.

«Предварительно, пострадали двое водителей, оба в состоянии средней степени тяжести», — отметил собеседник агентства.

Добавим, согласно данным сервиса «Яндекс карты», на месте ДТП образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. В сторону Петербурга участок дороги в 4,3 км окрасился в бордовый, а 3,8 км из города — в красный цвет.

Видео: группа в «ВК» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» автор: Геннадий Л.