Москва, , 15:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин не испытывает проблем со здоровьем после получения второго компонента вакцины против коронавируса. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Обычное рабочее состояние», — сказал представитель Кремля на вопрос журналиста. Некоторые СМИ обратили внимание на то, что глава государства периодически покашливал во время послания Федеральному Собранию 21 апреля.

Напомним, Владимир Путин получил вторую прививку от коронавируса 14 апреля. Глава государства не сообщает, каким именно российским препаратом привился. Ранее он сказал, что чувствует себя так, будто и не делал прививок.

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