Киев, , 15:58 — REGNUM Украинцы должны сообщать в министерство здравоохранения страны в случаях обнаружения постановки прививок от коронавируса вне очереди.

Об этом на брифинге 21 апреля сказал заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что существует контактный центр минздрава, где можно оставить соответствующее обращение.

«Если вы видите, что в том или ином регионе каким-то образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд — пожалуйста, сообщите… Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться», — отметил Кучер.

ИА REGNUM напоминает, что 16 апреля на Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer — 117 тыс. доз, поставка которой была реализована в рамках механизма COVAX. судя по реакции в социальных сетях и обсуждению в телеэфирах, большинство граждан уверены, что эта вакцины будет использована для прививок высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Согласно официальному заявлению властей, вакцину вакцины Pfizer должны получить персонал и жители домов престарелых, а также спасатели и пограничники.