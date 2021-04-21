Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге будет установлена городская надбавка кураторам учебных групп в техникумах и колледжах, независимо от федеральных мер поддержки таких специалистов. Об этом сказал губернатор Александр Беглов, комментируя задачи, поставленные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

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Напомним, президент отметил, что будет установлена доплата в 5 тыс. рублей в месяц для кураторов учебных групп техникумов и колледжей, как это ранее было сделано для классных руководителей в школах и других общеобразовательных заведениях.

В свою очередь губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург первым в стране установил доплаты классным руководителям.

«Потом пришли федеральные надбавки. Но мы сохранили и свою, региональную. То же самое сделаем для преподавателей, которые курируют группы в колледжах — дадим им свою, городскую надбавку, как в школах», — сказал Беглов.

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