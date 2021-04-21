Кемерово, , 15:58 — REGNUM Аэропорты Кемеровской области в рамках подготовки к сезону отпусков открывают прямые рейсы до черноморского побережья. Об этом сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Из Кемерова и Новокузнецка традиционно будут выполняться рейсы в Симферополь, Сочи и Анапу. В Крым из Кемерова можно улететь с 30 апреля по понедельникам и пятницам, а с 5 июня ещё и по вторникам и субботам. Авиарейсы в Анапу планируются с 17 июня по четвергам, в Сочи с 19 июня по субботам, — написал Панов в своём Instagram. — Из аэропорта Новокузнецка в Крым полёты начнутся 23 апреля по понедельникам и четвергам, в Анапу с 13 июня по воскресеньям, в Сочи с 12 июня по субботам. Из обоих аэропортов нашего региона продолжается выполнение авиарейсов до Санкт-Петербурга дважды в неделю«.⠀Также, из Кемерова можно улететь в Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань и Абакан; из Новокузнецка — в Москву, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Омск.