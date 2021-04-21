Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM Очередное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было всеохватывающим. Каждое предложение попало в точку, написал у себя в Facebiook депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

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«Акцент сделан на социальной политике. Повторю ключевые слова нашего президента. На первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость», — сказал депутат.

Он также добавил, что в послании были учтены многие ходатайства, просьбы и жалобы граждан, переданные в Госдуму, правительство России и в Администрацию Президента. Также Альшевских обратил внимание на защиту экологии, адресную помощь семьям, инфраструктурные стройки, уменьшение закредитованности регионов страны, развитие туризма, поддержку бизнеса, а также развитие туризма, и студенческого в том числе.

«Есть шанс у Екатеринбурга проявить себя», — отметил депутат. И добавил, что совместно с правительством Госдуме предстоит воплощать данные инициативы в жизнь.

«Промедлений быть не должно и не будет», — уверен Альшевских.