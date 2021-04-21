Рига, , 15:55 — REGNUM Еврокомиссия начала публичное обсуждение возможности повышения пенсионного возраста — порог в 65 лет уже не отвечает требованиям экономики и соцобеспечения населения Европейского союза. Об этом сообщил «МК-Латвия», отметив, что для стран Прибалтики это будет означать очень болезненные изменения в социальной политике.

По оценкам Европейской комиссии, число пожилых людей в ЕС в ближайшие десятилетия увеличится. На нынешний момент уже 20% населения находится в возрасте старше 65 лет, и, по прогнозам демографов, к 2070 году этот показатель достигнет 30%. Латвия этого критического показателя может достигнуть даже раньше — к 2060 году.

Ожидается, что к 2070 году доля людей старше 80 лет увеличится более чем вдвое и составит 13%, а число людей, которым может потребоваться длительный уход, увеличится с 20 миллионов в 2016 году до 24 миллионов в 2030 году и 31 миллиона в 2050 году.

В Латвии, Литве и Эстонии к 2026 году пенсионный возраст должен быть повышен до 65 лет. В Норвегии, Греции, Португалии, Италии, Исландии пенсионный возраст уже составляет 67 лет. В Германии, Швеции, Великобритании, Дании, Бельгии возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться до 67 лет к 2025−2028 годам. Дальше всех пошли Нидерланды, где к 2022 году пенсионный возраст должен достичь 68 лет. А с 2022 года пенсионный возраст вообще будет привязан к средней продолжительности жизни и будет повышаться по мере ее роста.

Самый вероятный сценарий для Прибалтики — рост пенсионного возраста до 67 лет к 2030 году, считают журналисты.