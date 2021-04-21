Москва, , 15:56 — REGNUM Резкий всплеск уровня заболеваемости коронавирусом в некоторых странах, включая и таких популярных у российских туристов, как Турция или Танзания, вынуждает власти идти на определенное ужесточение требований к въезжающим в страну российским гражданам и иностранцам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Вряд ли российским гражданам стоит испытывать какую-то тревогу по поводу данных нововведений. Даже если речь идет от тех, кто пока не готов вакцинироваться, указанные меры никоим образом не ущемляют их права и свободы. Ведь речь всего лишь и ПЦР-тестировании.

То есть совершенно безопасной и достаточно быстрой процедуре, которая позволит вовремя пресекать распространение заболевания среди наших сограждан, если кто-то из туристов умудрится привезти из-за границы вирус.

Более того, и для самих граждан РФ подобное тестирование точно не повредит: понимая, что они вернулись из мест, характеризующихся резким ростом уровня заболеваемости, стоит потрать немного личного времени, чтобы убедиться, что ты сам не болен.

И не заразишь своих родных, близких и коллег по работе. (Разумный человек и без всяких приказов сверху пройдет подобное тестирование — на то он и разумный). Это серьезная гарантия сохранения своего собственного здоровья и здоровья и жизни других.

Так что вряд ли со стороны наших сограждан стоит ждать какой-то откровенно негативной реакции на требование сдавать двойной ПЦР-тест.

Позитивные стороны такого тестирования вкупе с простотой и быстротой процедуры (для тестируемого, конечно, так как для медиков это непростая работа), однозначно должны перевесить любые негативные моменты и критический настрой скептически настроенных граждан», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор введёт двойные ПЦР — для всех, кто прибывает из-за границы в Россию.

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