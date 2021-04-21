Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Государственный департамент США выступает за то, чтобы представители всех политических сил Грузии подписали соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в этой стране. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.

Прайс отметил, что текст соглашения был составлен при прямом участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который призвал противоборствующие стороны пойти на компромисс. Но представители ряда партий отказались подписывать этот документ.

«Мы призываем отдельных членов парламента и оставшиеся партии подписать соглашение и начать совместную работу по важным вопросам», — сказал Прайс.

Напомним, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и части оппозиционных партий 19 апреля подписали предложенное Мишелем соглашение. 20 апреля этот документ начали подписывать депутаты парламента от различных партий. Лидеры партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и Лейбористской партии отказались подписать соглашение.

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