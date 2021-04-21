Москва, , 15:53 — REGNUM Большинство предпринимателей после послания президента все также надеются на поддержку государства: субсидирование, софинансирование, льготы, минимизацию налогов, внедрение цифровизации и многое другое, заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

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Он подчеркнул, что нет отдельных сфер экономики, которые бы в этом не нуждались.

«Президент РФ сообщил, что власти уже списали многие архаичные барьеры, мешавшие работе бизнеса, но надо продолжить их существенно упрощать», — отметил Порочкин.

Он также добавил, что регуляторная гильотина — один из мощнейших инструментов улучшения делового климата, в результате которой отменены тысячи лишних нормативно-правовых актов, доставшихся бизнесу по наследству, в том числе еще с советского периода.

«Такая встряска и обновление очень ожидаемы в бизнес-сообществе. Но сам процесс обновления документации ещё не завершён, и, чтобы отследить все результаты и иметь на руках какие-то цифры и статистику, нужно ещё некоторое время. Я как член рабочей группы по регуляторной гильотине в области охраны труда, могу сказать, что, к сожалению, не все предложения и инициативы рабочей группы были услышаны и приняты вышестоящими органами. Например, идея с электронным документооборотом и электронной цифровой подписью в документации по охране труда, была отвергнута Государственной думой. Но у нас впереди еще есть время и мы продолжаем работать как над текущими проблемами, так и над усовершенствованием комфортной системы нормативных документов», — пояснил эксперт.