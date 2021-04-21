Москва, , 15:59 — REGNUM В последние дни запросов к руководству России со стороны Киева на общение на самом высоком уровне не было. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

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«В последние дни запросов на общение не было», — сказал он, комментируя появившееся накануне видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского, в котором последний говорит, что он приглашает президента России Владимира Путина встретиться в «украинском Донбассе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному посланию РФ, что организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам национальной безопасности России, «пожалеют так, как давно ни о чём не жалели».

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.