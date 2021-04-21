Москва, , 15:56 — REGNUM Аргентина в 2022 году сможет до максимума — до 500 млн доз — нарастить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом советник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила 21 апреля журналистам.

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Она отметила, что на текущий момент завод по выпуску вакцины может производить примерно 4−5 млн доз в месяц. Второй завод ещё строится, с ним максимальные производственные мощности увеличатся до 500 млн доз в год в следующем году.

Николини добавила, что учёные и технологи обеих стран работают над передачей аргентинской стороне технологии, которая позволит выпускать вакцину в промышленных масштабах. После этого Аргентина сможет снабжать препаратом весь свой регион.

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина первой из латиноамериканских стран зарегистрировала вакцину «Спутник V» на своей территории.

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