Москва, , 15:50 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил широту социальной поддержки и призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

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«Люди должны почувствовать, что им жить стало лучше: все виды пособий повышаются и еще шире становятся», — заявил Жириновский, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

«Президент упомянул фракции Госдумы, знает о нас, про выборы он ничего не сказал — и правильно, это уже следующий вопрос», — отметил парламентарий.

Сейчас на первом месте здоровье, подчеркнул Жириновский.

«В конце послания президент еще раз попросил: сделайте прививки, и мы депутаты Госдумы тоже обращаемся ко всем гражданам: сделайте быстрей прививки, иначе эту болезнь не остановить… Нельзя быть смертниками — пойдите, сделайте два укола, и вы будете обезопасены!» — призвал Жириновский.

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где сообщил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, а также беременных.