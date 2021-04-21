Самара, , 15:50 — REGNUM Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Так, ночью 22 апреля в регионе ожидается дождь и порывы ветра до 20 метров в секунду. Днем также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью может понизиться до 2 °C, а днем столбик термометра может подняться до отметки 15 °C.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий, в также взять под особый контроль детей.