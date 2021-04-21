Варшава, , 15:49 — REGNUM Польша не планирует закупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», потому что Москва якобы «использует её в политических целях». Об этом заявил 21 апреля глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире телеканала TVP Info.

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«В случае с Россией мы можем говорить о так называемой вакцинной дипломатии. Поставляя вакцину против COVID-19, которая является дефицитным товаром в мире, Москва использует ее для достижения определенных политических целей», — заявил Дворчик.

В качестве главной такой «цели» польский чиновник назвал «доказать, что российская вакцина лучше западных, и тем самым увеличить свое геополитическое влияние».

Как сообщало ИА REGNUM, западные поставщики вакцины в Польшу неоднократно сокращали и прерывали поставки в республику. Первым таким эпизодом было резкое сокращение поставок вакцины Pfizer в январе текущего года, что привело к замедлению запланированного темпа вакцинации населения. В начале апреля вдвое меньше доз вакцины, чем было запланировано изначально, в Польшу поставил другой производитель — AstraZeneca.