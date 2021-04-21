Рига, , 15:47 — REGNUM В середине мая более миллиона адресов в Латвии получат информационное издание Бюро вакцинации, многие критически оценили такую инициативу. Об этом сообщил Latvijas avize, приводя мнение латышей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Кто будет читать эту такую газету? Ведь ничего нового не скажут, буду перемалывать одну и ту же информацию, которая и так идет со всех сторон. Есть интернет, радио, телевидение, мобильные телефоны. И пресса полна статей о вирусе!», — цитирует издание Парслу Боже, заведующую Злекской библиотеки.

Библиотекарь призналась, что один из ее читателей высказал предположение, что такой инфобюллетень выпущен специально «для истории»: «Правительство придумало газету о вакцинации, чтобы было что отправить в музей, и люди могли бы вспомнить и глупые решения, принимаемые правительством, и тот факт, что был когда-то такой COVID — 19».

Представитель бюро Иева Стуре в ответ на критику в непродуманном расходовании бюджетных средств заявила, что формат издания изменен после критики, а название «Газета о вакцинации» было явно неудачным выбором. Она пообещала, что новый выпуск будет учитывать замечания специалистов и общественности.

«В целом это информационное сообщение для домохозяйств о вакцинации», — пояснила она. На претензии, почему бюллетень нужно рассылать всем, когда 100 000 человек уже получили первую дозу вакцины, Стуре ответила, что знать это невозможно, так как нужные базы данных отсутствуют.

По ее утверждению, себестоимость одного инфобюллетеня (восемь страниц формата A5), включая цену бумаги, составит 0,22 евроцента. Таким образом, общие расходы на инфобюллетень (не считая расходы на почтовую доставку) составят более 220 000 евро.