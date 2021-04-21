Киев, 21 апреля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита российского газа в Европу, заявил 21 апреля глава госкомпании — оператора ГТС Сергей Макогон.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Чиновник отметил, что Украина подтверждает свою готовность уже «в который раз», и российскому Газпрому «нужно только обратиться».

«Газпрому нужно только обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», — отмечает Макогон.

Также менеджер отметил, что если Газпром не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть и альтернативное решение — «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу». Макогон не уточнил, в связи с чем Украина делает такие намёки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году действует долгосрочное бронирование украинских мощностей Газпромом в объеме 40 млрд кубометров, что составляет 109 млн кубометров в сутки. В апреле Макогон заявлял, что Газпром постепенно сокращает транзит через Украину — в частности, с 1 апреля поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через «Турецкий поток».