Москва, , 15:47 — REGNUM Российская сторона предпринимает всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, но дело продвигается тяжело. Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Россия продолжает помогать Донбассу. «Люди, которые живут там — героические и несчастные люди. Но почему они несчастные? Они отвергнуты своей Родиной, страной. Это самое страшное, что может произойти», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что жители Донбасса оказались под обстрелами вооруженных сил собственно страны и они не безразличны России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о предложении главы Украины Владимира Зеленского встретиться в Донбассе.