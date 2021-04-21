Москва, , 15:46 — REGNUM Возможно, это предложение о введение прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматривается Минэнерго РФ потому, что это то же самое перекрёстное субсидирование, какое уже существует, когда компании платят за граждан, только теперь предлагается платить тратящим больше электроэнергии за остальных, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Проблема не только в том, что от перекрёстной схемы не удалось уйти, но и в том, что это породит дискриминацию, которая недопустима.

Например, а как быть, если электроэнергию в квартире расходуют медицинское оборудование, которое поддерживает жизнь человека? Или почему должна платить больше многодетная семья, если им нужно больше электричества для учёбы и отдыха, стирки и готовки?

И это лишь два примера, а их может быть гораздо дольше. То есть причины расходования больше электроэнергии могут быть самые разные и не всегда те, кто это делает, просто забывают выключать бытовые приборы или свет в квартире.

Установить тех, кто больше из физических лиц расходует электроэнергии и по какой причине это делает — труднейшая задача, которую вряд ли можно решить, она потребует много времени и средств.

Кроме того, даже если удастся определить, кто расходует электроэнергии больше и почему, это не означает, что все они должны платить больше.

То есть введение разных норм чревато множеством конфликтов, ухудшением социальной обстановки в стране. Наконец, кто и как будет отслеживать изменения в потреблении электроэнергии, которых в домохозяйствах страны будет происходить тысячи, если не миллионы каждый месяц.

Да, понятно, что нынешняя перекрёстная схема не идеальна, от неё нужно избавляться, но устраивающего всех решения нет.

Возможно, пока следует идти по пути массовой установки «умных» приборов учёта электроэнергии, сокращения потерь электроэнергии, повышения энергоэффективности экономики и параллельно искать способ избавиться от системы перекрёстной оплаты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Союзе потребителей России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Глава Минэнерго Николай Шульгинов опроверг информацию.

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