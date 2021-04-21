В Калужской области рассчитывают на инфраструктурные кредиты
Калуга, 21 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Калужском регионе уровень газификации составляет более 80%, но проблем ещё немало из-за дороговизны услуг по подключению, заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, комментируя послания президента России Федеральному собранию, сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения регионального парламента.
По словам спикера облпарламента, благодаря инфраструктурным кредитам, которые предоставит Правительство РФ субъектам, отныне можно привести в нормативное состояние больше дорог, выделить дополнительные ресурсы в сферу ЖКХ.
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