21 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Жирные коты от футбола, как и любые другие жирные коты из иных сфер, продолжат искать способы полного отсечения среднего класса и бедных от капиталов. Они им там ни к чему.

Платон Беседин, , 19:29 — REGNUM Революция, которая должна была состояться в мировом футболе, временно отменяется. Ожидаемо, но, подчёркиваю, временно. Потому что прецедент создан, почва, что называется, прощупана, а далее — перефразируя Stones, время на их стороне.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

То, что футбол — уже не столько игра людей, противостояние тактик, сколько борьба капиталов, известно давно. Чудеса ещё, конечно, случаются — вроде победы относительно скромного, но, что характерно, не бедного «Лестера» в АПЛ, — но крайне редко. Всё стало окончательно предсказуемо: если Германия, то «Бавария», если Италия, то «Ювентус».

У скромного клуба есть только один шанс пробиться в первый ряд: его должны купить какие-нибудь арабские шейхи. Потому что иначе он сам предмет торговли на арене выживания. Вот есть, к примеру, мюнхенская «Бавария» — и что она? Просто берёт и скупает лучших игроков конкурирующих клубов. Времена, когда какие-нибудь румынская «Стяуа» или югославская «Црвена Звезда» выигрывали главные европейские турниры, безвозвратно прошли. Улетели навсегда, ааа, как голосил в далёком прошлом певец Никита.

И потому богатенькие сделали следующий — предсказуемый — шаг. Они решили отделиться от всех остальных клубов. Мол, пока, нищеброды! Так образовалась Суперлига, куда вошли 12 топ-клубов. Вот этот позорный список: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Интер», «Милан», «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Представители последнего клуба, кстати, ещё глаголят о том, что сохраняют веру в проект.

Мудрый Арсен Венгер — великий тренер — заявил, что у такого турнира изначально не было будущего. Француз прозорлив. Потому что деньги деньгами, бабло баблищем, но на футбол ещё ходят болельщики. У них, в конце концов, есть любимые клубы. Причём не только те, которые выигрывают, но и свои, родненькие. Чаще всего их определяет место прописки, но, к примеру, я встречал в Петрозаводске яростного фаната лондонского «Вест Хэма», а в Полтаве — стопроцентного болельщика французского «Монпелье». И такое бывает, да — нередко.

Понятно, что для крупных воротил футбол неплохо бы отменить в принципе. Сделать два тайма по 15 минут, выгнать на поле суперзвёзд с бешеными контрактами, а перерыв устроить на три четверти часа, чтобы крутить в нём рекламу. Но тут — бывает — взбунтовались болельщики. Эти злодеи постановили, что хотят видеть матчи «Челси», к примеру, не только с «Ливерпулем», но и с «Кристал Пэлэс» и «Шеффилдом».

Впрочем, отчего ж к примеру? Если именно фаны лондонского клуба штурмовали автобус «синих», требуя послать на четыре английских буквы Суперлигу. И маховик закрутился. Вот уже и владелец «Ливерпуля» кается перед фанатами, что подписался на Суперлигу. А те неистовствуют, требуя сатисфакции. Дальше — больше: другие клубы отказываются играть с грандами из Суперлиги». А почему? Да потому что те собирались лишить «малышей» заработков.

Если же копнуть глубже, то по факту все эти «реалы» и «барселоны», «манчестеры» и «миланы» хотели уничтожить таинство футбола как таковое. И это при том, что начальство из УЕФА и не особо-то противоборствовало революционерам. А что до покушения на таинство, то прекрасно об этом сказал легендарный тренер Алекс Фергюссон: «Суперлига — это уход от того, как мы на протяжении 70 лет развивали европейский футбол. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером «Абердина», выигравшего Кубок обладателей кубков, — для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста. Когда я работал в «МЮ», мы играли в четырёх финалах Лиги чемпионов, и это были особенные вечера».

Алекс Фергюсон Andrea Sartorati

В общем, Суперлига вряд ли состоится. И какие выводы из этого можно сделать на сегодня? Да те, что в футболе всё точь-в-точь как в реальности. Богатым очень не нравятся бедные. Они их раздражают, бесят прям. Да, использовать их как дойных коров, как тюбики с питанием, ясное дело, можно, но для серьёзных дел важно создать свой элитарный клуб. Вот богатые и устроили бунт. Обычно мятежами занимаются бедные, но тут — вот так.

Вывод второй — то, что людям, несмотря на глобализацию, толерантность и прочее размывание, всё ещё важна собственная идентичность. Да, да, зачастую футбол именно про это. И для фаната «Хартса» по-прежнему главным противником остаются ребята из «Хайберниана», а не эти ваши «Атлетико». Потому что футбол — это самовыражение, а ещё, как бы сейчас ни прозвучало, связь с глубинным, архетипическим. Ты можешь сменить жену и место жительство, но не любимый футбольный клуб. Тут принадлежность не перепишешь. Странно, да, но именно футбольные фаны напомнили, что идентичность — не пустой звук, что социально-экономическая справедливость — конечно, фантом, но не стоит плевать в неё хотя бы публично.

Бой выигран. Взята передышка. Но жирные коты от футбола, как и любые другие жирные коты из иных сфер, продолжат искать способы полного отсечения среднего класса и бедных от капиталов. Они им там ни к чему. В жизни всё как в футболе. Обратное тоже верно.