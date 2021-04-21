Москва, , 15:44 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину доложено о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться на территории Донбасса. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Текст выступления Зеленского был] оперативно доложен [Путину]», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера не уверен, что роииийский лидер имел время с ознакомиться с текстом выступления украинского лидера, поскольку был занят подготовкой послания Федеральному собранию.

По словам Пескова, официальных запросов на общение с Путиным со стороны украинского руководства за последние дни не было.