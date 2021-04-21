Москва, , 15:44 — REGNUM Состояние здоровья осуждённого блогера Алексея Навального не вызывает серьёзных опасений. Об этом 21 апреля после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Читайте также: Навального переведут из колонии в стационар облбольницы во Владимире

Омбудсмен сообщила, что 20 апреля Навального, который в настоящее время находится в областной больнице во Владимире, посетили четыре гражданских врача и обследовали его состояние.

«Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьёзных опасений в этом заключении я не нашла», — добавила Москалькова.

Она также сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру РФ о проверке ситуации с допуском к Навальному врачей.

Ранее по теме: Врачи осматривали Навального 11 раз за два последних месяца

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше». На днях он был переведён из тюрьмы в стационар областной больницы для осуждённых.