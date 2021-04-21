Рига, , 15:43 — REGNUM Жители Латвии сталкиваются с ситуацией, когда попытка внести крупные наличные средства на свой банковский счет заканчивается отказом со стороны банка. Об этом сообщил «МК-Латвия», отметив, что проблемы могут возникнуть, если подобные взносы делаются регулярно.

Например, Swedbank, который содержит самую большую в Латвии сеть банкоматов с функциями снятия и взноса денег (таких аппаратов 123), предупреждает, что бесплатно на свой счет можно положить до 7500 евро в месяц. Если клиент хочет внести через банкомат больше денег, банк применит комиссию в размере 0,1% от внесенной суммы. Однако даже на этих условиях клиенты Swedbank не могут положить на свой счет через банкомат более 10 000 евро в месяц.

В свою очередь банк SEB (у банка 91 банкомат с функциями взноса и снятия денег) позволяет своим клиентам бесплатно пополнить свои счета на сумму не более 6000 евро в месяц. Если пользователь превысит лимит, ему нужно будет считаться с комиссией в размере 0,1% от внесенной суммы.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, сейчас в Латвии 911 банкоматов шести банков, в которых можно снять деньги. В 386 из них можно также внести деньги на свой счет в пяти банках.