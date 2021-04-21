Томск, , 15:43 — REGNUM Выплаты одиноким родителям детей в 5650 рублей, о которых в послании заявил президент, — это, по сути, государственные алименты, считает заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова. Об этом она заявила сегодня, 21 апреля, комментируя озвученные в послании решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Решение интересное, но, на мой взгляд, спорное. Оно может увеличить количество фиктивных разводов с одной стороны, но с другой — это реальное подтверждение того, что государство хочет быстрее преодолеть демографическую яму. Поддерживать одиноких родителей надо. Но и систему выплаты алиментов в стране давно пора реформировать, дифференцировать, распространить её на тех, у кого реально ухудшается материальное положение после развода. Это может быть и не женщина», — отметила она.