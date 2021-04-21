Йошкар-Ола, , 15:43 — REGNUM В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин главный акцент сделал на внутренних проблемах, и это очень правильно. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы, представляющий Марий Эл, Сергей Казанков (КПРФ).

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"Новые социальные выплаты будущим мамам и детям, поддержка региональных бюджетов, крупные инфраструктурные проекты, облегчённый порядок оформления льгот. Эти озвученные инициативы можно и нужно только поддерживать», — считает парламентарий.

«Правительству поручено в течение месяца разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Хочется, чтобы это поручение президента было эффективно выполнено», — выразил надежду Казанков и добавил, что зачастую президентские инициативы изменяются, теми, кто их должен реализовывать.

В то же время, депутата как врача тревожит в связи с предложениями, озвученными в послании, развитие удалённой медицинской помощи.

«Хотелось, чтобы новые технологии в медицине внедряли, но одновременно восстановили закрытые в прошлые годы больницы в райцентрах и сёлах. Тем более президент дал поручение главам регионов сделать на местах медицинскую помощь более доступной», — пояснил Казанков.

Между тем, по его мнению, в послании не прозвучали две очень важные темы, которые ожидали многие.

«Это индексация пенсий работающим пенсионерам и конкретные меры по борьбе с бедностью», — заключил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, 21 апреля президент обратился с очередным посланием к Федеральному собранию. В качестве основных тем были подняты вопросы социальной сферы, медицины, образования, а также реализации инфраструктурных проектов.