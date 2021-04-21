Ярославль, 21 апреля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля 19 апреля было обнаружено тело мужчины с множественными рваными ранами. Об это сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Место происшествия

Тело было найдено в гаражном боксе. В ходе осмотра следователи обнаружили фрагменты ручной гранаты и металлические осколки.

«По данному факту следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств)», — сообщили в СКР.

Сейчас следователи пытаются восстановить картину произошедшего.