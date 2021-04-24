24 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 11:00 — REGNUM Двери на свою закрытую телекоммуникационную площадку открыло для прессы предприятие «Газпром космические системы». Площадка является одним из ключевых звеньев наземной инфраструктуры оператора. В России на данный момент работают два российских спутниковых оператора. Фоторепортаж ИА REGNUM из центра управления полетами.

Антенное поле на предприятии ГКС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экскурсия по территории предприятия «Газпром космические системы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Антенное поле на предприятии «Газпром космические системы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зона обслуживания системы спутниковой связи «Ямал» охватывает всю территорию России. В настоящее время орбитальная группировка системы включает в себя пять спутников на геостационарной орбите. Спутники используются для реализации национальных программ и решения социальных задач. Пользователями системы являются государственные структуры, телекомпании, корпоративные и коммерческие сервис провайдеры. Через спутники «Ямал» транслируются цифровые пакеты первого и второго мультиплексора в рамках ФЦП по развитию телерадиовещания в Российской Федерации.

Центр управления полетами. Телекоммуникационный центр ГКС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный инженер Банит Юрий Романович дает интервью в телекоммуникационном центре ГКС в Щелково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Задача о минимизации рисков техногенных аварий на опасных производственных объектах ГКС решает путем мониторинга опасных геодинамических процессов. Она применяет технологию основанную на методе пожарной спутниковой интерферометрии, позволяющая обеспечить миллиметровую точность измерений и контроль перемещения поверхности почвы и положения объекта.

Телекоммуникационный центр ГКС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Телекоммуникационный центр ГКС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Телекоммуникационный центр ГКС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зал совещаний Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Компания планирует создание полномасштабной системы аэрокосмического мониторинга «Смотр» на базе собственной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом и многих других темах было созвано открытое совещание, на котором рассмотрели предложения по созданию системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов (ОПО). ГКС поделилась опытом по применению технологии методом радарной спутниковой интерферометрии.

Совещание по вопросу создания в РФ системы геотехнического мониторинга опасных производственных Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зал готов к совещанию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Щелково Московской области, где расположен головной офис компании и главный телекоммуникационный центр, началось строительство современного сборочного производства космических аппаратов, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.