Шанхай, Китай, 21 апреля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Audi представил в Шанхае концепт-кар Shangha, покрытый защитным камуфляжем. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Audi concept Shanghai

Рядом с прототипом стоит макет электрического зарядного устройства. Это говорит о том, что перед нами гибридная либо полностью электрическая модель.

Журналисты издания предполагают, что под камуфляжной плёнкой скрывается электромобиль Volkswagen ID.6.

Единственное, что пока точно известно о загадочном концепте, — это его длина, равная 4870 мм, что сопоставимо с представленным здесь же внедорожником Volkswagen ID.6. По предварительной информации, концепт-кар базируется на той же самой «тележке» MEB, на которой собраны все электромобили Volkswagen, а также имеет ту же линейку электродвигателей.

Напомним, представленная в Шанхае модель Volkswagen ID.6 стала самым крупным на данный момент электрокаром марки. Модель будет иметь три варианта двигателей и два варианта аккумуляторов. Максимальная дальность хода этого авто составит 588 км (по циклу NEDC).

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