Москва, , 15:41 — REGNUM Какой-либо тайны из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию никто не делал — напротив, главным редакторам ключевых российских СМИ раскрыли главные темы послания. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Конечно же, никакой тайной работы не велось. Собственно, специально все оставляется до дня оглашения послания. Кроме того, наверное, тоже не будет секретом, если я скажу, что был брифинг, но под строгим эмбарго, естественно, информационным, то есть под запретом раскрывать информацию», — сказал Песков.

Он пояснил, что накануне в здании администрации президента собрались главные редакторы СМИ — «фактически те же главные редактора, которые несколько месяцев назад были участниками встречи с президентом».

Песков подчеркнул, что представители руководства администрации президента брифинговали руководителей СМИ «по основным положениям, которые президент имеет в виду огласить».

Пресс-секретарь российского лидера также признал, что «заранее нет смысла оглашать планы, потому что президент все-таки финальную часть работы совершает сам, он вносит уже финальную правку, он зачастую добавляет новые моменты, какие-то новые посылы, и, конечно, это уже становится известным только в момент оглашения».