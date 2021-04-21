Кемерово, , 15:40 — REGNUM Главная тема послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию — поддержка граждан. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

"Это первоочередная задача, потому что многие семьи находятся в сложной ситуации, нуждаются в поддержке и заботе со стороны государства. Поэтому по поручению президента вводятся новые меры поддержки, — отметил Цивилёв. — Также Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Шерегеш будет развиваться как один из ключевых горнолыжных курортов страны. Это означает, что наши планы по развитию курорта, заложенные в том числе и в программе социально-экономического развития до 2024 года, будут реализованы в полном объёме — это диверсификация экономики и новые «неугольные» рабочие места. Президент также отдельно отметил южную столицу Кузбасса, Новокузнецк. На алюминиевом заводе будут обновлены фильтры, что станет еще одним шагом в работе по улучшению экологической обстановки в городе. Наконец, в Кузбассе будет внедрена новая схема финансирования жилищного строительства — это позволит нам эффективней развивать новые микрорайоны».Глава Кузбасса подчеркнул, что благодарен президенту за уделяемое региону внимание.

«Правительство Кузбасса и я лично сделаем всё, чтобы озвученные президентом решения и задачи были реализованы на территории области с максимальной точностью и в установленные сроки», — уверяет Цивилёв.