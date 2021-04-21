Таллин, , 15:38 — REGNUM С начала мая в Эстонии вводится ослабление ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Соответствующее решение принято на заседании правительства 20 апреля.

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Как сообщила пресс-служба кабинета министров, ослабления наступают с 3 мая. Так, ученики 1−4 классов могут вернуться на контактное обучение. При этом все ученики и учителя с признаками болезни должны по-прежнему оставаться дома.

Также разрешаются тренировки в помещениях, соответственно, будут открыты тренажерные залы.

С 3 мая можно будет посещать музеи и выставки, но сохраняется заполняемость в 25% и требование социального дистанцирования. Музеи, выставки и церкви должны закрываться не позднее 19:00. Мероприятия на улице можно проводить до 21:00.

Места общественного питания по-прежнему могут продавать еду только навынос, но с 3 мая ресторанам и кафе разрешается открыть уличные террасы для клиентов.

При этом во всех общественных помещениях сохраняется требование 2+2 (находиться вместе по два человека максимум и на расстоянии двух метров от следующей такой группы — прим. ИА REGNUM) и ношение масок.