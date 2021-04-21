Париж, , 15:43 — REGNUM В настоящее время третья волна пандемии коронавирусной инфекции во Франции, вероятно, достигла своего пика или в скором времени пройдет его. Об этом 21 апреля заявил на брифинге официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

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«Спустя неделю после (пасхальных — ред.) каникул и недели с половиной после введения дополнительных ограничительных мер эффекты оказались ощутимы», — отметил он.

Также Атталь добавил, что, по его мнению, на данный момент во Франции стало немного меньше госпитализированных с COVID-19 пациентов по сравнению с прошлой неделей и меньшее число людей в реанимационных отделениях с новым заболеванием.

«Кажется, что мы достигли пика или, вероятно, близки к тому, чтобы скоро его пройти», — сказал официальный представитель правительства Франции.

Отметим, на сегодняшний день во Франции выявлено в общей сложности 5 339 920 носителей коронавируса за все время пандемии, из которых 43 098 — за последние 24 часа.