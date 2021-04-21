Москва, , 15:37 — REGNUM В России не планируют досрочно завершать учебный год из-за пандемии, заявил 21 апреля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня ситуация нам позволяет спокойно, в традиционном формате завершить учебный год», — сказал он журналистам.

Кравцов также выразил надежду, что ЕГЭ в 2021 году будет проведен в установленные сроки. Однако в министерстве готовятся к различным вариантам, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, все экзамены в России в 2021 году будут организованы для сдающих «с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности», которые были рекомендованы представителями Роспотребнадзора.

Читайте также: ЕГЭ в России пройдёт по единому расписанию