Анкара, , 15:36 — REGNUM Сотрудников российского посольства в Турции начали прививать от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом 21 апреля сообщили журналистам в диппредставительстве.

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В посольстве уточнили, что одним из первых процедуру прошёл чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. Он заявил, что удовлетворён возможностью сделать прививку от новой болезни отечественным препаратом.

Ерхов поблагодарил медиков госпиталя «Башкент» в Анкаре и выразил надежду, что скоро возможность вакцинироваться «Спутником V» появится у широких слоёв турецкой общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о соглашении между турецким фармпроизводителем и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о начале выпуска в Турции вакцины «Спутник V».

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