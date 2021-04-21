Москва, , 15:37 — REGNUM Большое внимание главы государства Владимира Путина, которое он уделил в послании вопросам экологии и новым направлениям развития энергетики, могло быть связано как с внешними вызовами, так и значительными сдвигами в структуре мирового спроса, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Главным внешним вызовом для России в сфере экологии и экспорта энергоресурсов становится введение в Евросоюзе углеродного налога для всех экспортёров с 2023 года.

Эксперты из стран ЕС уже оценивают совокупные затраты российских экспортёров на уплату углеродного налога в 2−6,5 млрд евро в год, но есть и альтернативные оценки, согласно которым, такие затраты могут составлять до 50 млрд евро ежегодно.

И это представляет угрозу для России, так как Евросоюз может увеличить закупки, с точки зрения Брюсселя, более экологически чистого топлива у конкурентов нашей страны на европейском рынке.

А Евросоюз — один из ключевых потребителей российских углеводородов и металлов, и наш основной внешнеторговый партнёр, на которого приходится более 35% совокупного оборота внешней торговли России.

Значит, России и, прежде всего, производителям и экспортёрам металлов в ЕС (наверное, не случайно Владимир Путин в послании упомянул Красноярск и Братск, где есть значительные проблемы с загрязнением окружающей среды), придётся позаботиться об увеличении инвестиций в инфраструктуру и технологии, позволяющие уменьшить объёмы выбросов углекислого газа в атмосферу.

Но кроме углеродного налога, который в ЕС введут через два года, есть и объективно существующие уже сегодня внешние изменения мирового спроса.

Так, по оценкам международных экспертов, уже к концу 2021 года 15% всех продаж автомобилей в странах Евросоюза придётся на электромобили.

А это значит, что в Евросоюзе будет год от года расти потребление электроэнергии. Поэтому большое значение через несколько лет могут иметь поставки из России водородного топлива.

А строящийся сегодня газопровод «Северный поток — 2» уже может стать готовой инфраструктурой для транспортировки в Европу не только природного газа, но и водородного топлива.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников тоже может иметь значение, но пока в Европе не падает спрос на российский газ, Россия как минимум в ближайшее десятилетие останется главным поставщиком природного газа в этот регион.

Напомним, что уже сегодня положительное сальдо торгового баланса РФ обеспечивает преимущественно экспорт трубопроводного газа, в то время как экспорт нефти и угля резко падает из-за последствий пандемии.

Не исключено, что сегодняшние процессы на мировом рынке энергоресурсов могут быть не просто последствиями пандемии, а глобальных сдвигов в структуре спроса в пользу более экологичного топлива», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в сегодняшнем послании Федеральному собранию РФ уделил достаточно большое внимание вопросам экологии и, что не менее важно, новым подходам к развитию энергетической отрасли.

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