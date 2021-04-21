Тосно, Ленинградская область, , 15:56 — REGNUM В Ленинградской области на 652 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» в Тосненском районе на девять дней будет введено ограничение пропускной способности. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ограничения будут установлены в связи с производством работ по ремонту деформационного шва на путепроводе через железную дорогу Тосно-Новолисино на трассе М-10 в период с 21 по 30 апреля 2021 года.

«Будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Также в Упрдоре отметили, что на данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении, с установленным по оси бетонным ограждением.