Сеул, 21 апреля 2021, 15:35 — REGNUM Южнокорейская группа BTS опубликовала тизер предстоящего фотобука (фотокниги). Ролик доступен на YouTube-канале бойз-бэнда.
По данным СМИ, оформить предзаказ фотобука под названием MAP OF THE SOUL ON: E можно будет с 22 апреля. Выпуск книги запланирован на 24 мая 2021 года.
Добавим, что 39-секундный тизер посмотрели более четырёх миллионов человек. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.
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