Сеул, , 15:35 — REGNUM Южнокорейская группа BTS опубликовала тизер предстоящего фотобука (фотокниги). Ролик доступен на YouTube-канале бойз-бэнда.

По данным СМИ, оформить предзаказ фотобука под названием MAP OF THE SOUL ON: E можно будет с 22 апреля. Выпуск книги запланирован на 24 мая 2021 года.

Добавим, что 39-секундный тизер посмотрели более четырёх миллионов человек. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

