Уфа, , 15:52 — REGNUM Мужчину заподозрили в причинении смерти по неосторожности двум лицам в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, утром 20 апреля 2021 года в жилом доме в деревне Верхняя Барабановка 48-летний подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. Следователи считают, что фигурант уголовного дела решил проверить подлинность и крепость пяти литров спирта: он пожог налитый в крышку канистры спирт. Следствие установило, что в результате сначала загорелись находящиеся рядом предметы, а потом огонь распространился на весь дом.

Отмечается, что в результате пожара получили не совместимые с жизнью травмы 87-летняя мать и 61-летний брат фигуранта уголовного дела.

«Сожительница подозреваемого, проснувшись и обнаружив пожар, выволокла потерявшего сознание сожителя на улицу, благодаря чему они оба остались живы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Расследование дела продолжается.

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