Варшава, , 15:33 — REGNUM Последнее развитие событий в мировой политике свидетельствует о том, что «Россия вступила в открытую войну с Европой». Об этом сообщил профессор политологии из Академии военных наук Польши Пётр Грохмальский в эфире Polskie Radio 24.

«Проблемы между Россией и Европой начали возникать еще в 2008 году, но они были эпизодическими и решаемыми. Обострялись время от времени. После присоединения Крыма они стали прохладнее, но все равно были далеки от горячей войны или открытой военной конфронтации. Но появления беспрецедентно большого числа военной техники возле украинской границы говорит о том, что Россия грозит нам открытой войной», — считает политолог.

По его словам, иными признаками этой «открытой войны» стали и многочисленные дипломатические скандалы между сторонами — Россия и некоторые государства Запада обоюдно выслали ряд дипломатических представителей друг друга.

«Взаимная высылка дипломатов — это последний этап перед горячей войной. Так было в истории», — подчеркнул Грохмальский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что нахождение вооруженных сил России недалеко от границ с Украиной не означает военную угрозу этой республике.

«Россия никому не угрожала и не угрожает. Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», — заявил он.