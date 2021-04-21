Джакарта, , 15:32 — REGNUM Число людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, увеличилось до 6 322 003 человек, сообщает Kompas.

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Кроме того, 11 269 213 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Вакцину получили 1 480 170 медицинских работников, 7 495 240 государственных служащих, 2 293 064 пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за последние 24 часа выявили 5720 случаев заражения SARS-CoV-2.

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