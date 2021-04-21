Сеул, , 15:35 — REGNUM Помилование двух экс-президентов Южной Кореи Пак Кын Хе и Ли Мён Бака, осуждённых за коррупцию, невозможно без общественного одобрения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Данное заявление глава государства заявил 21 апреля в ходе встречи с новыми мэрами Сеула и Пусана О Сэ Хуном и Пак Хён Чжуном.

Новый мэр Пусана попросил Мун Чжэ Ина рассмотреть возможность амнистии в отношении экс-президентов. Он отметил их высокий статус и плачевное состояние, в котором они находятся в настоящее время.

В свою очередь, мэр Сеула О Сэ Хун поддержал пусанского коллегу.

Глава Южной Кореи назвал нахождение под стражей двух бывших президентов трагичным, отметив их преклонный возраст и ослабленное здоровье. Тем не менее, он сказал, что в вопросе об их помиловании нельзя обойтись без согласия народа, а решение должно приниматься в интересах укрепления народного единства.