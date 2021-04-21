Туркестан, Казахстан, , 15:31 — REGNUM Жителю Чимкента, сорвавшему шесть тюльпанов в Туркестанской области, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили 21 апреля в региональном департаменте полиции.

Экспертиза показала, что сорванные тюльпаны относятся к сорту «Грейг», который занесен в Красную книгу. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 339 УК Казахстана («Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами»).

Санкция по этой статье предусматривает штраф до 300 месячных расчетных показателей — 8,75 млн тенге ($20 тыс.), или исправительные работы на 800 часов, либо ограничение свободы на три года, либо лишение свободы на тот же срок.